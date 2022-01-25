Свидетели утверждают, что подозреваемые находились под действием наркотиков и алкоголя.

Жуткое убийство произошло в Каменской Слободе. Двое местных мужчин жестоко расправились с 22-летним Алексеем Морозовым.

Об этом сообщает Суспильне.

Трагедия произошла в ночь на 18 января в доме местной жительницы Татьяны Ворошило, куда погибший пришел со своей девушкой в гости.

Ночью в дом стали ломиться двое мужчин, которые искали Алексея. Они выбили дверь, ворвались в дом и принялись избивать погибшего прямо на глазах у свидетелей.

"Один топтался, прыгал по грудине и животу. Там кашу сделали. Резали ножом, хотели язык вырезать, зубы при мне они вышибли. Я тоже это видела", - рассказала хозяйка дома, где произошла трагедия.

Читайте такжеПили пиво и "гоняли" по городу: скандальная блогерша попала в ДТП, сбили мужчину (видео)По словам свидетеля, нападавшие были под действием наркотиков и алкоголя.

"Матери моей пестику на голове разбили. А нас с отчимом подперли", - объясняет Николай, почему не остановили избиение.

Пострадавший умер в больнице под утро. Подозреваемых задержала в тот же день, но одного уже отпустили.

"Беспокоит то, что такое остается без наказания. Нам вечером страшно на улицу выходить и детей выпускать. Почему одного закрыли, а другого отпустили, говорят он проходит как свидетель. Какой свидетель, если он был на месте преступления и бил тоже", – рассказала местная жительница Ирина.

Читайте такжеВ Кривом Роге приемные родители расчленили и сожгли тело дочки: суд вынес приговорПо данным полиции, накануне трагедии компания молодых людей распивала алкоголь. Во время посиделок внезапно вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удары по голове табуреткой. Правоохранители отмечают, что полученные в результате травмы и повлекли смерть потерпевшего.

"Одного из фигурантов, который непосредственно наносил смертельные удары, полицейские порядка статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство, наказываемое лишением свободы сроком от 7 до 15 лет", - рассказала представитель полиции Наталья Слабеняк.

Как ранее сообщал УНИАН, автомобиль Honda Accord с телом обнаружили в Харькове около 14:30 по улице Игоря Муратова. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи. Погибший считался пропавшим без вести.

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