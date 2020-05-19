Десятки граждан пикетируют Кабмин с требованием открыть детсады

Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить.

Несколько десятков граждан пикетируют Дом правительства с требованием как можно быстрее открыть детсады, закрытые из-за общенационального карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 50 молодых родителей, некоторые из них пришли со своими детьми дошкольного возраста, стоят возле здания Камина, требуя от Кабмина уже с 22 мая разрешить работу детских садов.

Они держат в руках самодельные плакаты с призывами быстрее восстановить работу учебно-воспитательных заведений.

Родители считают, что необходимо открывать детские сады, потому что им нужно ходить на работу, а детей не с кем оставить.

Возле Кабмина собрались как киевляне, так и родители из пригорода столицы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. В частности, с 22 мая в Украине заработает общественный транспорт, а с 25 мая - детсады.

Решение о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства завтра, 20 мая.