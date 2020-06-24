В Одессе ВИЧ-инфицированный изнасиловал двух женщин: ему вынесли приговор

Одну женщину рецидивист изнасиловал на пляже, другую - в заброшенном доме.

Киевский районный суд Одессы приговорил к 10 годам лишения свободы ВИЧ-инфицированного мужчину, изнасиловавшего двух женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора, вынесенного на прошлой неделе.

Согласно документу, ранее судимый уроженец села Полянка Белгород-Днестровского района Одесской области признан виновным в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании (ст. 152 УКУ), разбойном нападении (ст. 187 УКУ), нанесении телесных повреждений и пр.

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Следствием установлено, что 22 августа 2018 года примерно в 6:00 злоумышленник изнасиловал женщину на пляже в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. В частности, увидев женщину, он начал ее душить и силой затащил в кусты, где сорвал с нее одежду и дважды изнасиловал. При этом он избил потерпевшую, а также отобрал у нее золотые серьги, после чего скрылся.

Кроме того, установлено, что вечером 21 февраля 2017 года он совершил аналогичное преступление в отношении другой женщины на одной из улиц города Белгород-Днестровский. Отмечается, что злоумышленник затащил ее в заброшенный дом, где под угрозой физической расправы принудил снять одежду и изнасиловал.

По данным следствия, обвиняемый в 2006 году был поставлен на диспансерный учет в коммунальном некоммерческом предприятии «Кожно-венерологический диспансер» Одесского областного совета, как гражданин, инфицированный вирусом иммунодефицита человека, вызывающим особо опасное заболевание – синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД).

Отмечается, что этот мужчина был поставлен в известность о том, что он инфицирован вирусом иммунодефицита человека и его диагноз: третья клиническая стадия ВИЧ-инфекции.

Также под роспись он был предупрежден медиками, что может быть источником заражения ВИЧ для других людей, а также о том, что несет уголовную ответственность, которая предусмотрена в случае сознательного заражения людей.

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Таким образом, обвиняемый умышленно подверг опасности инфицирования обеих своих жертв.

Кроме того, следствием установлено, что фигурант совершил несколько других преступлений. Например, в 2019 году выбил дверь в дом своего знакомого, сильно избил его (нанес тяжкие телесные повреждения) и отобрал имущество – мобильный телефон, бензопилу и пр.

В результате, суд признал мужчину виновным в ряде преступлений. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Женщине, которая была изнасилована на пляже, он должен выплатить более 44,5 тыс. грн в виде материального ущерба, а также за моральный вред – 800 тыс. грн.

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