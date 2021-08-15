Они унижали мужчину, а затем избили его.

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, избившим журналиста в ходе акции протеста под офисом президента.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения. Они участвовали в акции.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении преступления.

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В полиции отметили, что извинение за совершение преступления не освобождает от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом во время вынесения приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", - говорится в сообщении.

Нападение на журналиста в Киеве

На журналиста издания "Буквы" напали во время акции возле офиса президента на улице Банковой.

Его окружила группа молодых людей, которые оскорбляли его и требовали удалить фото. Журналиста повалили на землю и начали бить ногами.

В "Нацкорпусе" заверили, что нападавшие уже понесли наказание и извинились за нападение.

Автор: Людмила Жерновская