Нападавшие говорят, что не являются членами "Нацкорпуса" и "Азова".

В "Нацкорпусе" отреагировали на ситуацию с нападением на журналиста в ходе акции протеста под Офисом президента. Организация заверила, что нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения пострадавшему.

Как сообщается в Telegram-канале "Нацкорпуса", от нападения пострадал журналист "Букв" Александр Кужельный.

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. В данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру", - говорится в сообщении.

Издане "Буквы" тем временем опубликовало видео с извинениями нападавших – это двое молодчиков 18 и 19 лет. Они извиняются перед корреспондентом в присутствии Андрея Билецкого, и объясняют, что их неправильно проинформировали.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия... Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям... Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить - это твое право", - пояснил один из нападавших.

По словам нападавших, они не являются членами "Нацкорпуса" и "Азова".

Сам Кужельный пояснил, что бить его начали уже после того, как он показал удостоверение журналиста.

Напомним, по факту нанесения телесных повреждений журналисту во время акции возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве открыто уголовное производство.

"Буквы" опубликовали и видео нападения, которое сняли сами нападавшие. На нем можно видеть, что Кужельного окружила группа молодых людей, они оскорбляют его и требуют удалить фото. Пока журналист пытается объясниться, один из участников без причин начинает его избивать. К избиению подключаются еще несколько человек, журналиста валят на землю и пинают ногами.

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Столкновения возле Офиса президента в Киеве

14 августа возле офиса президента на Банковой состоялась акция протеста, организованная "Национальным корпусом". В результате беспорядков пострадали 7 правоохранителей и нацгвардейцы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что каждый гражданин имеет право на мирный протест, однако любые насильственные действия как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

Автор: Дмитрий Захаров