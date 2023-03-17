16 марта ему было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.

Суд назначил круглосуточный домашний арест командиру взвода одной из воинских частей в Житомирской области, который избил солдата-срочника в учебном центре. Об этом УНИАН сообщили в Государственном бюро расследований.

"Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметили в ГБР.

Избиение срочника в Житомирской области - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника.

Видео дня

По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание.

После обнародования видео с избиением в сети интернет, ГБР возбудило уголовное производство.

Вчера, 16 марта, ГБР сообщило о подозрении младшему лейтенанту о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)

Отмечается, что "воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы из-за того, что тот был пьян. В ГБР также отметили, что военный признал свою вину.

Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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