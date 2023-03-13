Предварительно, избиение квалифицировали как превышение военным власти или служебных полномочий в условиях военного положения, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей на Житомирщине подчиненного солдата.

Как сообщает пресс-служба ГБР, расследование начато на основании материалов военной службы правопорядка.

Напоминается, что 11 марта в соцсетях появилось видео с избиением срочника его командиром.

Видео дня

"В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей на Житомирщине в тот же день после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта, "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из - за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Лейтенант избил срочника на Житомирщине - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника. По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.

В 190-м учебном центре, который расположен в поселке Гуйва Житомирского района и где произошло избиение, сообщили о начале служебного расследования по этому поводу.

В центре отметили, что сейчас фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

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