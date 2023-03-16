Кроме того, административный протокол составлен и в отношении командования воинской части.

Офицеру Виктору Витусевичу, который избил солдата-срочника в Житомире, сообщено о подозрении.

Как сообщает Офис генпрокурора, офицеру сообщено о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, находясь в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения.

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"Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его ненадлежащим поведением. Таким образом офицер нарушил требования уставов Вооруженных Сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведут следователи ГБР. Кроме того, в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту халатного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Избиение срочника на Житомирщине: детали

Накануне Украину шокировало видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника. Как выяснилось, инцидент произошел в 190-м учебном центре, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Впоследствии Витусевич признал избиение и намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь. Центр начал служебное расследование по этому поводу. Вчера стало известно, что инцидент расследует Государственное бюро расследований.

В то же время пострадавший военнослужащий Богдан записал видеообращение, в котором призывает "не притеснять" подозреваемого офицера Виктора Витусевича. По его словам, избиения не было - это была "шутка".

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