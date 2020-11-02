Несмотря на просьбу в громкоговоритель прижаться к правой стороне дороги, водитель Mazda спасателей не пропустил.

В Черкассах водитель легкового автомобиля отказался пропускать пожарную машину, которая ехала на вызов.

Видео инцидента опубликовал черкасский спасатель Дмитрий Дробышев.

Инцидент произошел сегодня около 9:00 на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и бульвара Шевченко.

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На записи видно, что Mazda перекрыла дорогу пожарной машине перед перекрестком. Несмотря на просьбу в громкоговоритель прижаться к правой стороне дороги, водитель спасателей не пропустил.

В патрульной полиции Черкасской области напоминают, что за подобные правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 122 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях". Поэтому за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, предусмотрен штраф в размере 510 гривень.

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Автор: Денис Прядко