Предатель занимался активной раскруткой себя как потенциального кандидата в нардепы, шпионил за ВСУ и планировал теракт против горожан.

В Одессе задержали агента российской спецслужбы под псевдонимом "Мазепа", который планировал баллотироваться в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, с октября 2023 года он сотрудничал с представителями спецслужб РФ. Он массово "сдавал" агрессору места дислокации личного состава Сил обороны, ориентировочные координаты базирования систем ПВО в Одессе и объектов энергетической инфраструктуры. Еще одной его задачей была фиксация последствий ракетно-дроновых обстрелов города, в частности, их точность попадания и масштабы разрушений.

"Эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе. Для сбора "нужных" сведений приспешник агрессора обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал "отчет" в ФСБ в виде текстовых сообщений, фотоснимков, видеозаписей и отметок на электронных картах", - рассказали в прокуратуре.

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За свои "услуги" вражеский агент потребовал финансирования для выдвижения в депутаты ВРУ ближайшего созыва и 5500 долларов ежемесячно. А в случае оккупации Одесской области предатель хотел возглавить регион и стать руководителем так называемого "регионального отделения "Единой России" Одесской республики РФ".

По данным прокуратуры, злоумышленник успел получить за разведданные лишь 1300 долларов аванса. Информатора врага задержали во время фиксации объекта энергетической инфраструктуры в Одессе. В ходе обыска по месту его жительства изъяты "коктейли Молотова", которые агент планировал использовать во время массовых собраний одесситов на центральных улицах города.

"То есть он планировал теракты против мирного населения", - отметили в прокуратуре.

Также у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

По данным пресс-центра областного управления СБУ, предатель хотел баллотироваться в Верховную Раду, чтобы шпионить для ФСБ.

"Последний месяц фигурант активно занимался "раскруткой" собственного образа как потенциального кандидата в народные депутаты Украины. Для этого он вступил в местную общественную организацию, которая занимается вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу", - рассказали в управлении.

По материалам следствия, деньги на "проекты" предателя были выделены российской спецслужбой.

Также задокументировано, что российский агент пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ.

Отмечается, что задержанный – местный житель, которого российская спецслужба завербовала дистанционно. Тогда же он получил оперативный псевдоним "Мазепа".

Для фото-, видеофиксации "нужных" объектов, он приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки. Передачу полученных сведений он осуществлял через популярный мессенджер, а чтобы максимально замаскировать "сеансы" связи использовал различные телефонные номера и аккаунты.

Фигуранта подозревают в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержание других пособников РФ

Недавно правоохранители задержали приспешника РФ, который помог оккупантам сбежать на лодках на левый берег Днепра во время контрнаступления ВСУ в Херсоне. В частности, накануне деоккупации злоумышленник "сливал" оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными захватчиками, которые отбирали у людей плавсредства.

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