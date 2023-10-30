Его сообщника, сыгравшего военкома, уже осудили до 7 лет тюрьмы.

В Одессе будут судить бывшего журналиста, который по заказу российских пропагандистов снимал постановочное видео о мобилизации в городе. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В частности, следствием установлено, что одессит, который когда-то работал в одном из местных СМИ, совместно со своим приятелем по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН ТВ" создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП, где "военком" рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Видео дня

Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, коллаборанты получили от российских пропагандистов.

"Вражеская пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале "РЕН ТВ" и в сети Интернет", - рассказали в пресс-службе.

Во время обыска по месту жительства фигуранта изъят амфетамин.

Обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют коллаборационную деятельность и незаконный оборот психотропов (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Его сообщник, выполнявший роль "военкома", уже приговорен к 7 годам заключения.

По данным областного управления СБУ, одессита, который изготавливал постановочные видео по заказу российских телеканалов, задержали оперативники спецслужбы в августе этого года.

"Установлено, что бывший оператор Одесского государственного телевидения после полномасштабного вторжения РФ активно призывал к поддержке оккупантов и оправдывал их военные преступления в соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и начал с ними контактировать", - сказано в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник согласился отснять по их заказу провокационное видео о ходе мобилизации в Украине. За 8 тысяч гривен он нанял своего знакомого на роль "военкома" местного центра комплектования.

Отснятый фейк вышел в эфире российского "РЕН ТВ", откуда его подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы. Инициированные СБУ психологическая и лингвистическая экспертизы этого видео подтвердили факт преступных действий фигуранта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители информации с доказательствами преступления. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сообщник экс-журналиста получил 7 лет тюрьмы

В начале октября в Одессе до 7 лет лишения свободы осудили мужчину, который вместе с бывшим журналистом делал фейковые пропагандистские ролики о мобилизации в Украине.

Фигурант совместно со своим приятелем – бывшим журналистом – по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН ТВ" создали аудиовизуальное произведение. Видео содержало фейковую информацию об обстоятельствах мобилизации в Одессе. Осужденный был "актером" в постановке.

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