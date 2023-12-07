Служба безопасности Украины задержала пособника РФ, который помог оккупантам сбежать на лодках на левый берег Днепра во время контрнаступления ВСУ в Херсоне.
Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный сотрудничал с врагом во время оккупации правобережной части Херсонской области.
По данным спецслужбы, накануне деоккупации Херсона злоумышленник помогал захватчикам бежать от контрнаступления ВСУ. Для этого он "сливал" оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными захватчиками, которые отбирали у людей плавсредства.
Также задокументирован факт прямого взлома рашистами гаража с моторными лодками и их угона.
По данным следствия, "конфискованные" плавсредства они обозначали буквой "Z" и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть Херсонской области.
"Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, поэтому он выехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться от правосудия", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его. Им оказался 44-летний херсонец.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он взят под стражу. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По данным Херсонской областной прокуратуры, фигурант, зная о месте, где размещены гаражи членов Общества любителей водномоторного спорта, помог врагу завладеть катером.
"В сопровождении военных РФ на одном из причалов общества подозреваемый провел инвентаризацию плавсредств и обозначил их буквой "Z". По необходимости ими пользовался враг.
Также фигурант проверял документы владельцев катеров и требовал привести их в соответствие российскому законодательству. В случае отказа угрожал владельцам оружием и конфискацией имущества.
Корректировала удары "Шахедов" по Одессе - детали задержания вражеской агентки
Недавно в Одессе задержали участницу агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил России, которая действовала в городе. Она передала врагу десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ. По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе.
На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского телеграмм-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами.