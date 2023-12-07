Житель Херсона вместе с оккупантами отбирал лодки и катера у местных для переправки захватчиков на левый берег во время контрнаступления ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала пособника РФ, который помог оккупантам сбежать на лодках на левый берег Днепра во время контрнаступления ВСУ в Херсоне.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный сотрудничал с врагом во время оккупации правобережной части Херсонской области.

По данным спецслужбы, накануне деоккупации Херсона злоумышленник помогал захватчикам бежать от контрнаступления ВСУ. Для этого он "сливал" оккупантам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными захватчиками, которые отбирали у людей плавсредства.

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Также задокументирован факт прямого взлома рашистами гаража с моторными лодками и их угона.

По данным следствия, "конфискованные" плавсредства они обозначали буквой "Z" и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть Херсонской области.

"Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, поэтому он выехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться от правосудия", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его. Им оказался 44-летний херсонец.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он взят под стражу. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Херсонской областной прокуратуры, фигурант, зная о месте, где размещены гаражи членов Общества любителей водномоторного спорта, помог врагу завладеть катером.

"В сопровождении военных РФ на одном из причалов общества подозреваемый провел инвентаризацию плавсредств и обозначил их буквой "Z". По необходимости ими пользовался враг.

Также фигурант проверял документы владельцев катеров и требовал привести их в соответствие российскому законодательству. В случае отказа угрожал владельцам оружием и конфискацией имущества.

Корректировала удары "Шахедов" по Одессе - детали задержания вражеской агентки

Недавно в Одессе задержали участницу агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил России, которая действовала в городе. Она передала врагу десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ. По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе.

На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского телеграмм-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

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