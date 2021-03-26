Во Львовской области задержали двух подозреваемых в ограблениях пассажиров рейсовых автобусов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Преступники работали по одной схеме, в ней каждый из них имел свою роль. Еще на автовокзале выбирали жертву, знакомились и предлагали вместе выпить за вымышленные рождения ребенка или свадьбы.
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В стакан жертвы незаметно подливали вещество сильного действия. Когда человек терял сознание, его вывозили за пределы города и забирали деньги и ценное имущество – телефоны или часы.
Охотились преступники в основном на тех, кто возвращался из-за границы.
Известно, что в банде было четверо грабителей, однако задержать удалось лишь двоих. Им грозит 10 лет за решеткой, их сообщников еще разыскивают.
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