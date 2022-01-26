Сначала в заключении судмедэкспертизы указали, что ранений было три, а потом выдали документы, в которых говорилось об одном выстреле, утверждал отец одного из погибших пограничников.

В Черниговской области один пограничник погиб в апреле 2021-го, еще один – в августе прошлого года, а двое – в январе 2022-го.

По предварительным выводам, у пограничников были проблемы дома, и поэтому они решили свести счеты с жизнью, пишет ТСН.uа.

По данным источников журналистов, пограничники "стали жертвами своих же товарищей по службе".

Первого погибшего нашли 18 апреля 2021 года рано утром, жертвой оказался 24-летний Николай Цикул.

"Сначала в заключении судмедэкспертизы указано, что ранений было три – в грудь. Но сейчас нам дали документы, в которых говорится об одном выстреле. Его нашли на посту: тело будто тащили, за три метра от него лежал автомат и телефон, а головной убор от формы лежал под головой...", – поделился отец погибшего Илья Цикул.

Читайте такжеСледы борьбы, нет оружия: на Луганщине нашли убитым полицейскогоВторого погибшего пограничника обнаружили 19 августа прошлого года, жертвой стал 24-летний Сергей Чипак. Причиной смерти Чипака назвали пулевое ранение головы.

"Мой сын был свидетелем незаконных действий своих сослуживцев. Днем 18 августа произошла одна ситуация, о которой я не могу говорить, но она официально указана в деле. Эта ситуация и спровоцировала конфликт с этими ребятами. Он их предупредил, что если они не прекратят, Сергей о них сообщит, и им придется отвечать по закону. Через 12 часов его нашли мертвым", – сообщил отец жертвы Валерий Чипак.

В конце января этого года было обнаружено тело 19-летнего пограничника. Пока неизвестно, что случилось с пограничником.

Напомним, в ночь на 23 января в Черновицкой области 22-летний пограничник получил огнестрельное ранение грудной клетки. Пострадавший выжил, но попал в больницу, и его состояние было тяжелым.

Вас также могут заинтересовать новости: