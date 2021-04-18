В Черновицкой области сегодня утром во время несения службы застрелился 24-летний сотрудник пограничного отряда.
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Как сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, трагедия произошла в населенном пункте Тереблечье, в нескольких километрах от международного пункта пропуска «Порубное» украинско-румынской границы.
По словам Бровко, 24-летний пограничник застрелился из штатного огнестрельного оружия во время несения службы.
«Наряд в пункте пропуска услышал звук одиночного выстрела в районе границы, неподалеку от места несения службы одного из пограничных нарядов. Впоследствии в этом районе обнаружили тело погибшего пограничника. На место происшествия вызвали полицию и скорую», - сообщил пресс-секретарь пограничного отряда.
По словам Бровко, по предварительным данным, этот смертельный случай не связан с прохождением военнослужащим службы.
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