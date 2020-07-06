ГБР задержало майора СБУ на взятке в $3 тысячи

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области после получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

«По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня, 6 июля, следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им части взятки в сумме 1 тыс. долларов.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Харькове будут судить подполковника полиции, который после получения взятки пытался скрыться от правоохранителей.

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