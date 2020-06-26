В Харькове будут судить экс-копа, который требовал $6 тысяч за непривлечение к уголовной ответственности

За эти деньги правоохранитель обещал не привлекать человека к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство.

В Харькове будут судить бывшего полицейского, который требовал у гражданина 6 тыс. долл. за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что, будучи работником полиции, он требовал у гражданина 6 тыс. долл. За эти деньги правоохранитель обещал не привлекать человека к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство.

Отмечается, что 1 декабря 2019 года на одной из улиц города Харькова следователя полиции задержали во время получения от гражданина части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. грн.

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Указанное уголовное производство расследовало территориальное управление ГБР в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляло УСБУ в Харьковской области.

Дело в отношении полицейского (ч.3 ст.368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством») направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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