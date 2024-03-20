Во время обыска в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На Черниговщине в результате спецоперации задержан агент ФСБ, который отслеживал расположение укрепрайонов и опорных блокпостов, обеспечивающих оборону северных рубежей Украины. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Черниговской области.

Согласно информации, для сбора разведданных подозреваемый объезжал на велосипеде местность и скрыто фотографировал локации Сил обороны. Также он пытался обнаружить ориентировочные локации зенитно-ракетных комплексов украинской ПВО.

"Полученные сведения он должен был передать оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с привязкой к местности. Сотрудники СБУ сработали на опережение - заблаговременно задержали российского агента и предотвратили передачу развединформации агрессору", - говорится в информации СБУ.

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В то же время в сообщении прокуратуры Черниговской области отмечается, что "собранные данные подозреваемый посылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах "Google Maps".

Также агент передал представителю разведывательных органов РФ сведения о расположении блокпостов и районного ТЦК и СП.

По данным следствия, в конце 2023 года житель Новгород-Северского района - местный коммунальщик, имея антиукраинскую позицию, вступил в сговор с представителем пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области и согласился на негласное сотрудничество с ним. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах.

Во время обыска в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержание предателей в Украине

Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента военной разведки России, который долгое время скрывался от правосудия. В первые дни полномасштабного вторжения РФ злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр. Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

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