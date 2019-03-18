Тимошенко в предвыборной гонке потеснила Порошенко и вырвалась на второе место - соцопрос (видео)
22:03, 18 марта 2019Выборы 2019
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Владимир Зеленский сейчас имеет 29,4% поддержки.
Тимошенко потеснила Порошенко в рейтинге / photo by Alexander Prokopenko
Юлия Тимошенко в предвыборной гонке вырвалась на второе место.
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Как говорится в сюжете ТСН, по опросу, проведенному центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, в предвыборной гонке Юлия Тимошенко вырвалась на второе место, а Петр Порошенко оказался на третьем месте и набирает меньше 15%.
В частности, Владимир Зеленский сейчас имеет 29,4% поддержки, Юлия Тимошенко – 17,2, а Петр Порошенко после резонансного расследования о хищениях в «Укроборонпроме» – 14,9%.
Далее идет Анатолий Гриценко с показателем 10,7% и Юрий Бойко – 10,4%.
В предвыборной гонке Юлия Тимошенко вырвалась на второе место - опрос
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