Тимошенко в предвыборной гонке потеснила Порошенко и вырвалась на второе место - соцопрос (видео)

Владимир Зеленский сейчас имеет 29,4% поддержки.

Юлия Тимошенко в предвыборной гонке вырвалась на второе место.

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Как говорится в сюжете ТСН, по опросу, проведенному центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, в предвыборной гонке Юлия Тимошенко вырвалась на второе место, а Петр Порошенко оказался на третьем месте и набирает меньше 15%.

В частности, Владимир Зеленский сейчас имеет 29,4% поддержки, Юлия Тимошенко – 17,2, а Петр Порошенко после резонансного расследования о хищениях в «Укроборонпроме» – 14,9%.

Далее идет Анатолий Гриценко с показателем 10,7% и Юрий Бойко – 10,4%.