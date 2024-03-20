Предателем оказался родственник "Багиры" - она один из главарей вражеского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис".

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Служба безопасности Украины задержала предателя, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ корректировал авиаудары по Харькову "в обход" противовоздушной обороны.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, контрразведка Службы задержала на Харьковщине агента военной разведки России, который долгое время скрывался от правосудия. "В первые дни полномасштабного вторжения РФ злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр. Больше всего его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая информация была особенно ценной для российских оккупантов. Это позволяло их бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО. "Накануне освобождения региона фигурант "залег на дно" - приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома в окрестностях областного центра. Впрочем, сотрудники СБУ системно шли "по следу" злоумышленника и задержали его в доме, где он прятался", - рассказали в ведомстве.

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По данным следствия, вражеским агентом оказался местный житель, который был завербован российской военной разведкой еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница - одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", которая использует позывной "Багира". Именно она была "связной" фигуранта.

"Полученную от своего родственника информацию "Багира" передавала кадровому сотруднику российской разведки для планирования боевых операций на восточном фронте", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту из Харьковской области о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, на днях в СБУ сообщили, что задержали семью предателей, которые по заказу Федеральной службы безопасности России готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки ликвидированных российских оккупантов под Киевом.

Завербованные отец и сын также, в частности, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производились украинские беспилотники.

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