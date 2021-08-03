Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения, от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек.

Пограничники разоблачили контрабанду лекарств на границе Украины с Россией. После проверок и дополнительных обысков правоохранители изъяли сомнительные лекарства на миллионы гривен и обнаружили фальсификат, который уже попал в украинские аптеки.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"Масштабный транснациональный канал контрабанды через государственную границу Украины лекарственных препаратов с признаками фальсификата выявлено в рамках уголовного производства, начатого по сообщению Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы", - рассказали в ведомстве.

На границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали автомобиль MAN. В нем они обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.

После этого правоохранители в Киеве провели обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сеть аптек с целью реализации. Также обыски проводились в аптеках, которые были привлечены к розничной торговле лекарственных средств с признаками фальсификата.

Читайте такжеСын убил отца, угнал авто брата и устроил ДТП в Житомирской области (видео)"Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям:

ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств),

ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств),

ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины).

Дальнейшие следственные действия продолжаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России осудили украинца по обвинению в контрабанде деталей в зенитно-ракетный комплекс.

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Автор: Полина Кузенко