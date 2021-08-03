21 июля стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2".

Председатель сенатского комитета США по международным отношениям Боб Менендес вместе с дипломатами 8 стран выступил с совместным заявлением о запуске "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Сената США.

Речь идет об Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польше, Украине, Великобритании и Литве.

"Мы, главы комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии относительно него, что влечет за собой возобновление строительства газопровода", – говорится в решении.

Подписанты рассматривают "Северный поток-2" как "геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе путем доминирования на энергетическом рынке".

Читайте такжеАрестович назвал причину увольнения Хомчака и остальных командиров ВСУ"Завершение строительства трубопровода усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также поставит под угрозу и без того неустойчивую безопасность и суверенитет Украины", – считают дипломаты.

Стороны отмечают, что "ПП-2" дает России еще один инструмент давления и шантажа на Украину.

"Украина продолжает наталкиваться на жестокую агрессию России и военную оккупацию ее территорий из-за своего проевропейского выбора. В результате чего погибли более 14 тысяч украинцев, и каждую неделю все больше солдат отдают свои жизни, защищая свою Родину и Европу", – напомнили дипломаты.

Также в документе говорится о последствиях для Европы завершения строительства российской трубы. В частности – подрыв развития единого либерализованного и открытого европейского рыка путем консолидации источников поставок через "ПП-2".

Германию призвали снизить зависимость от газа и ускорить переход на зеленую энергию.

"Нам надо взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление действующего кризиса запуском "ПП-2", – говорится в заявлении.

В этом контексте НАТО призвали взять на себя обязанность по усилению сдерживания действий России на восточном фланге от Балтийского до Черного морей.

Стороны обязуются разработать дорожную карту вступления Украины в альянс в случае, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО.

"Чтобы консолидировать усилия украинского правительства на пути к изменениям, мы призываем согласовать перспективу членства Украины в ЕС. Мы настаиваем, что любые дальнейшие договоренности с "Северного потока-2" потребуют консультаций в трансатлантической семье", - отмечают дипломаты.

Вечером, 21 июля, стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности оккупацию Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также спикер МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская