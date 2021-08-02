Гражданина Украины приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили об осуждении украинца по обвинению в якобы приготовлении к контрабанде деталей к зенитно-ракетному комплексу.

Об этом сообщает ФСБ РФ на своем сайте.

"Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинца "взяли с поличным".

Читайте также12-летняя россиянка осталась сиротой: ее семья умерла после вакцинации"Пресечена контрабанда продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину", - заявляют в ФСБ.

В российском ведомстве также утверждают, что в процессе предварительного следствия "обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины".

"При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации", - добавили в ФСБ.

УНИАН пока не удалось получить комментарий относительно этой информации в Службе безопасности Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская