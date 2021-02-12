Россиянка попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины запретили въезд в Украину российской танцовщице, которая в 2018 году выступала в оккупированном Россией Крыму.

Читайте такжеВ Киеве с переохлаждением нашли 23-летнего швейцарца без обувиОб этом сообщают в ГПСУ.

В отношении женщины была предварительная информация от других правоохранительных органов о возможном незаконном путешествии в Крым.

Россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму она участвовала в гала-концерте, является танцовщицей и хореографом.

Из-за нарушений пограничники запретили ей въезд в Украину сроком 3 года.

Как сообщает Украинская правда, въезд запретили президенту Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН