Сотрудники Государственной пограничной службы Украины запретили въезд в Украину российской танцовщице, которая в 2018 году выступала в оккупированном Россией Крыму.
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В отношении женщины была предварительная информация от других правоохранительных органов о возможном незаконном путешествии в Крым.
Россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму она участвовала в гала-концерте, является танцовщицей и хореографом.
Из-за нарушений пограничники запретили ей въезд в Украину сроком 3 года.
Как сообщает Украинская правда, въезд запретили президенту Лиги профессионалов восточного танца России Елене Рамазановой.
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