Трамп пообещал выяснить все детали убийства до завтрашнего утра.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которая переехала в Штаты после начала полномасштабной войны в Украине. Он пообещал выяснить все детали инцидента, пишет Fox News.

Во время короткого общения с журналистами у Трампа спросили о видео убийства Ирины Заруцкой, которую смертельно ранили ножом в метро.

"Ужасно. Я об этом не слышал... Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра", - ответил президент США.

В издании напомнили, что убийство украинской беженки произошло в августе в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Нападавший атаковал Ирину Заруцкую ножом, пока она слушала музыку в наушниках. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Подозреваемым оказался 34-летний бездомный с многолетней криминальной историей Декарлос Браун-младший. Его несколько раз арестовывали за кражу, ограбление с применением оружия и угрозы.

Брауна-младшего задержали вскоре после убийства украинки. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Мотивы преступления пока неизвестны.

Убийство Ирины Заруцкой - что известно

Напомним, что городе Шарлотт, штат Северная Каролина, была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Преступление произошло 22 августа.

На теле девушки были найдены следы ножевых ранений. Медики, которые приехали на место трагедии, констатировали смерть украинки.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве беженки из Украины. Им оказался 34-летний бездомный с криминальным прошлым Декарлос Браун-младший.

Согласно судебным документам, Браун с 2011 года неоднократно арестовывался. В полиции не уточнили, была ли погибшая знакома с подозреваемым, и что могло побудить его на нападение.

