Водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

В селе Ржавчик на Харьковщине столкнулись скоростной электропоезд и автомобиль "ГАЗ".

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла 29 декабря. На железнодорожном переезде столкнулся скоростной электропоезд сообщения "Близнецы-Харьков" под управлением 34-летнего машиниста и автомобиль "ГАЗ-2752" под управлением 39-летнего жителя г. Первомайский.

Водитель не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом.

Читайте также90% ожогов тела: скончалась еще одна жертва пожара в больнице на ПрикарпатьеОтмечается, что машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

39-летний водитель "ГАЗ" от полученных травм погиб на месте.

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на трассе погиб шестимесячный ребенок.

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