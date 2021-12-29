Смертельная авария на Харьковщине случилась возле одного из поселков.

В Харьковской области на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района в результате ДТП погиб шестимесячный ребенок.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация об аварии поступила в полицию 29 декабря в 11:56.

По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова.

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"В результате ДТП погиб шестимесячный ребенок, который находился в автомобиле на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности. Ее мать, которая управляла автомобилем, доставлена с травмами в больницу", – говорится в сообщении.

Также механические повреждения получил грузовик "MAN".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. В городе 16-летний водитель за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В результате аварии погиб водитель Chevrolet и пострадали трое пассажиров Infiniti – двое юношей в возрасте 19 лет и 16-летняя девушка, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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