Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Водителю Тoyota Land Cruiser, который 11 ноября сбил двух детей на пешеходном переходе в Харькове, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

"Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 34-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

ДТП в Харькове 11 ноября: подробности

Читайте такжеЖуткая авария в Харькове: СМИ узнали имя водителя внедорожника, "снесшего" двух детей на переходеВ прокуратуре напомнили, что 11 ноября около 15:20 водитель Тoyota Land Cruiser нарушил правила безопасности дорожного движения на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове.

Он проехал на запрещающий для его движения красный сигнал светофора и сбил 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора.

Медицинским заключением установлено, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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Автор: Екатерина Гирнык