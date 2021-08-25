Столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в том числе ребенок, и травмы получили шесть человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 24 августа в 23:05 в селе Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав". Здесь столкнулись два легковых автомобиля, после чего одно авто загорелось.

В результате ДТП погибли три человека, из них ребенок, 2005 года рождения, и травмированы шесть человек, в том числе ребенок, в 2004 году рождения, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса сообщением "Кишинев-Москва", в результате чего пострадали 18 человек. В больницу госпитализировали восемь человек. Отмечается, что автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС.

Автор: Лариса Бекета