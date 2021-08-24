Он установил рекорд Украины в 2019 году.

Украинский путешественник Валентин Черненко, который за 161 день совершил пеший переход из Киева в Лиссабон, погиб в ДТП.

Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

"22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе. Это она на старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в пути для Валентина счастливым талисманом..."- говорится в сообщении.

Черненко отправился в поход в апреле 2019 года. Он за 161 день совершил одинокий пеший переход из Киева до Лиссабона длиной 5477 км. Это официальный рекорд Украины.

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Автор: Людмила Жерновская