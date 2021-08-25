Водитель автобуса сообщением "Кишинев - Москва" не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

В Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса сообщением "Кишинев - Москва", в результате которого пострадали 18 человек.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Ночью на спуске с Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ" водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Из-за аварии к врачам обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

"Кстати, можно сказать, что участникам аварии еще "повезло", ведь автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС", - рассказывает Telegram-канал.

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Автор: Денис Прядко