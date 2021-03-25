К медикам за помощью обратились 6 пассажиров и водитель маршрутного такси.

В Луцке в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком пострадали семь человек.

Читайте такжеВ Харьковской области ребенок утонул, спасая собакуКак сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, автопроисшествие произошло сегодня в 12:30 по улице Киверцевской.

«Столкнулись маршрутное такси «Богдан» и грузовик «ЗИЛ» с прицепом. За помощью к медикам обратились 6 пассажиров и водитель маршрутного такси», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии по факту ДТП уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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Автор: Светлана Макринская