В Луцке в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком пострадали семь человек.
Читайте такжеВ Харьковской области ребенок утонул, спасая собакуКак сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, автопроисшествие произошло сегодня в 12:30 по улице Киверцевской.
«Столкнулись маршрутное такси «Богдан» и грузовик «ЗИЛ» с прицепом. За помощью к медикам обратились 6 пассажиров и водитель маршрутного такси», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии по факту ДТП уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
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