ДТП на улице Урловской / скриншот
В Киеве произошло очередное ДТП - на Позняках в Дарницком районе водитель внедорожника протаранил семь припаркованных автомобилей.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На Урловской водитель Jeep влетел в припаркованные автомобили. Всего побито семь авто", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины инцидента устанавливает патрульная полиция.
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