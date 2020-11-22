Подробности инцидента устанавливают патрульные полицейские.

В Киеве произошло очередное ДТП - на Позняках в Дарницком районе водитель внедорожника протаранил семь припаркованных автомобилей.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Урловской водитель Jeep влетел в припаркованные автомобили. Всего побито семь авто", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливает патрульная полиция.

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Автор: УНИАН