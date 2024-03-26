Еще один ребенок доставлен в больницу.

В Измаильском районе Одесской области из-за столкновения легковушки с грузовиком погибла женщина и двое детей. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, автопроисшествие произошло 25 марта около 17:00 недалеко от населенного пункта Кирнички, на трассе "Одесса-Рени".

Предварительно следователи установили, что водитель легковушки "Chery" двигаясь в направлении Одессы не справилась с управлением, выехала на встречную полосу где столкнулась с грузовиком. В результате происшествия водитель легковушки и двое малолетних пассажиров 12-ти и 7-ми лет погибли на месте. Еще одна девочка 13-ти лет госпитализирована в местную больницу.

По данным правоохранителей, водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в результате ДТП с участием автомобиля "ВАЗ 2109" и микроавтобуса погибли три человека. Авария произошла 26 февраля на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района. Говорилось, что водитель "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи.

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