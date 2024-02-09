Дочь сообщила, что его сбила машина.

В Украине погиб украинский военнослужащий Юрий Галкин, который только 31 января вернулся домой после двух лет русского плена.

О гибели мужчины в четверг, 8 февраля, сообщила его дочь Валерия Галкина на своей странице в Instagram. Она говорит, что он попал в дорожно-транспортное происшествие - его сбила машина.

"Сегодня моего папы не стало ... его убила не война, не пуля, не 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это действительность. Извини за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь, - написала девушка.

50-й обмен пленными: что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января из российского плена вернули 207 военных и гражданских украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что домой вернулись 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров, почти половина из них - люди, которые защищали Мариуполь. К тому времени Украине уже удалось вызволить из плена 3 тысячи 35 человек.

Следующий обмен пленными состоялся уже вчера, 8 февраля. Известно, что вернули 100 украинских воинов, среди которых: 49 бойцов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников и 26 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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