Авария случилась на трассе Днепр - Павлоград, есть много пострадавших, выяснили журналисты.

В Днепропетровской области произошла жуткая смертельная авария с участием маршрутки - транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

ДТП на Днепропетровщине произошло на трассе Днепр - Павлоград, погибли три человека, сообщает "Перший Міський. Кривий Ріг" в Telegram. По его сведениям, в результате аварии пострадали минимум 14 человек, и среди них есть несовершеннолетние.

Уже известна возможная предварительная причина аварии - водителю маршрутки не удалось справиться с управлением на большой скорости, поскольку перед ним начал разворачиваться грузовой автомобиль.

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В конце февраля возле села Словита Львовского района на трассе Тернополь - Львов в аварию попал микроавтобус с телами военнослужащих, которых везли с фронта.

Автомобиль столкнулся с ВАЗ 2109, в результате ДТП погибли три человека, а еще столько же людей получили травмы. По сведениям правоохранителей, водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения.

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