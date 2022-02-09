В Бюро утверждают, что на первом допросе патрульный Петрик просто не сообщил следователю о наличии камеры.

В Государственном бюро расследований объяснили, почему во время первого допроса патрульного Сергея Петрика по делу о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина следствие не заинтересовалось его видеорегистратором.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности директор ГБР Алексей Сухачев заявил:

"Относительно боди-камеры, которая была у господина Петрика. На своем первом допросе 8 сентября прошлого года он не сообщил следователю, что использовал эту камеру, поэтому мы исследовали именно дорожно-транспортное происшествие, его причины и последствия".

Также он добавил, что во время второго допроса 7 февраля, после обнародования видео с места ДТП в прессе, Петрика уже спрашивали о записи с боди-камеры и о том, как она попала к журналистам.

"Но он, к сожалению, не сообщил нам об этом, поскольку не владеет указанной информацией", - заметил Сухачев.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что после 30 дней хранения на сервере видеозапись уничтожается автоматически. За исключением, добавил он, если ДТП резонансное, есть пострадавшие и погибшие. В таком случае информация вырезается и хранится отдельно.

Также он отметил, что в то время не было инструкции, которая бы регламентировала использование видео как полицейскими, так и служебными лицами, имеющими доступ к серверу. Кроме того, по словам Клименко, на момент совершения ДТП доступ к серверу имели много сотрудников полиции - всего около сотни людей, если говорить конкретно о видео с ДТП с участием Трухина. А потому, подчеркнул Клименко, определить, кто именно мог его слить, невозможно.

ДТП с Трухиным: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев произошла авария с участием на то время народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Пострадали шесть человек.

По данным СМИ, Трухин был пьян и спровоцировал ДТП. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Читайте такжеВ ДТП с Трухиным появилось "лицо в красной одежде": ГБР не знает, кто был за рулемИздание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камеры патрульного полицейского, работавшего на месте аварии. Патрульный также рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

В тот же день Трухина исключили из "Слуги народа".

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