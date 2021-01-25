Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два и пострадали четыре человека.
Читайте такжеВ Польше пьяный украинец за рулем легковушки влетел в кладбище и повредил 9 могил (фото)Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 16:17 на автодороге Киев-Чоп вблизи с. Дубина Сколевского района произошло столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.
"В результате погибли два и пострадали четыре человека, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу", - добавили в ГСЧС.
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