На видео очевидцев можно видеть, что несколько человек лежат на асфальте, неизвестные избивают их ногами.

Возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве произошла массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек.

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Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

"Около 30 человек вышли на площадь и начали избивать всех подряд", - говорится в сообщении.

На видео очевидцев можно видеть, что несколько человек лежат на асфальте, неизвестные избивают их ногами. Авторы видео утверждают, что еще несколько минут назад на площади была целая толпа.

Это не первая стычка под "Гулливером" за последние дни. 2 апреля сообщалось о потасовке между правыми активистами, которые устроили на площади акцию протеста, и охраной ТРЦ.

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Автор: Дмитрий Захаров