Сейчас оба нарушителя задержаны.

В пятницу, 28 октября, на блокпосту на Винниччине произошла драка между мужчинами, которых остановили для проверки, и военнослужащими Сил территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Сообщается, что около 20:15 ГАЗ Волга с двумя пассажирами проезжал блокпост в селе Гоноровка. Машину остановили военнослужащие для проверки.

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Пассажиры автомобиля, 39-летний житель Одесской области и 42-летний местный житель, начали драку с военными. Сейчас оба задержаны.

"Хватались за ремень его (военнослужащего ТРО – УНИАН) автомата, толкали других военных и устроили драку. По вызову прибыла следственно–оперативная группа полиции. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Один из них помещен в изолятор временного содержания, а другой - госпитализирован в медицинское учреждение, где осуществляется его круглосуточная охрана", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Территориальная оборона Украины - что о ней нужно знать

С начала 2022 года в Украине вступил в силу закон Об основах национального сопротивления. Он предусматривает, что территориальная оборона должна идти по всей украинской территории за пределами боевых действий, а движение сопротивления - на временно оккупированной земле. В мае был принят закон, которым территориальной обороне была предоставлена возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Сегодня воины Сил территориальной обороны защищают Украину везде, где ей угрожает враг. В частности, Харьковщину освобождали подразделения теробороны из Киевщины. А за Донетчину, Луганщину, Херсонщину воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует обеспечить системное развитие Сил территориальной обороны.

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