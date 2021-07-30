Во время подготовки законопроекта о нацсопротивлении нардепы внесли ряд предложений, что привело к тому, что некоторые положения закона не соответствуют Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой в течении двух месяцев подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующее письмо глава государства направил руководителю правительства 30 июля.

В письме отмечается, что парламент 16 июля принял закон "Об основах национального сопротивления", который в целом поддержал и подписал президент.

Однако, как отмечает глава государства, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отмечает в письме Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета на проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятия у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобное. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

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Кроме того, закон "Об основах национального сопротивления" содержит положения относительно нераспространения действия закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовки населения к участию в движении национального сопротивления, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность закона Украины "Об основах национального сопротивления" для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - отмечает президент в письме к главе правительства.

Напомним, законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля. 29 июля президент подписал эти законы.

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Автор: Виктория Токарева