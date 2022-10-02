Независимость для всех поколений украинского народа удастся завоевать, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обеспечить системное развитие Сил территориальной обороны для обеспечения безопасности украинцев.

Как сообщает Офис президента, в День территориальной обороны Украины глава государства встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ и вручил им государственные награды.

Глава государства подчеркнул, что Силы ТрО в войне за независимость нашей страны демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления.

Видео дня

"Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии Российской Федерации: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил различные профессии, занимался разными делами, но тем не менее взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных сил Украины выгоняет захватчиков с нашей земли", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что воины территориальной обороны защищают Украину везде, где ей угрожает враг.

"Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения теробороны из Подолья и Киевщины. За Донетчину, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область обороняют, в частности, львовяне и франковцы", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вся Украина сегодня объединена в борьбе с агрессором, поэтому обязательно одержит победу.

"Мы сможем завоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы гарантировать безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться – это лучший фундамент нашей национальной безопасности", – подчеркнул президент.

Также присутствующие почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины, а президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны.

В церемонии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Территориальная оборона Украины – что о ней нужно знать

В Украине с 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления. В законе описаны правовые и организационные основы нацспротиву в нашем государстве, а также описаны задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны, которые должны обеспечивать сопротивление.

Нацсопротивление – это привлечение всего населения нашей страны к борьбе с агрессором, а также подготовки к такому противодействию.

В законе говорится, что территориальная оборона должна идти по всей украинской территории за пределами боевых действий, а движение сопротивления – на временно оккупированной земле.

Верховная Рада 3 мая приняла закон, которым территориальной обороне была предоставлена возможность выполнять задачи в районах ведения боев. Впоследствии Владимир Зеленский подписал принятый закон.

Справка УНИАН. 30 сентября 2020 года Владимир Зеленский подписал указ №417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины", документом был установлен такой праздник.

После такого указа День теробороны Украины ежегодно отмечают в первое воскресенье октября.

Вас также могут заинтересовать новости: