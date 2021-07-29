Следственные действия на месте завершены.

В Харьковской области полиция взяла под охрану дом, в котором проживает семья 6-летней Мирославы Третьяк и семья ее предполагаемого убийцы 13-летнего Богдана Ф.

Об этом сообщает Newsroom.

Неофициально правоохранители говорят, что хотят предотвратить самосуд соседей. Уточняется, что под контролем у полиции две квартиры – фигуранта преступления и семьи Третьяк.

Следственные действия на месте завершены.

Читайте такжеПодросток признался в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине - СМИРанее СМИ писали со ссылкой на слова поселкового головы, что Богдан признался в убийстве, хотя его родственники в совершение им преступления не верят.

Сам парень неоднократно попадал в скандалы из-за жестокого обращения с животными.

Известно, что вопрос помещения подростка в приемник-распределитель для детей в ГУНП Харьковской области до сих пор выясняется.

Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине: что известно

Богдан Ф. стал главным фигурантом в убийстве своей 6-летней соседки Мирославы Третьяк. Последний раз пропавшую накануне девочку видели именно в его обществе.

Парень издавна общался с Мирославой, несмотря на разницу в возрасте. Однако перед убийством между ними произошла перепалка, ребенок даже пожаловался матери по этому поводу.

Когда вечером Мирослава вышла играть со своей подружкой, к ним присоединился Богдан и, по словам матери погибшей, предложил соседке прогуляться.

Пропавшего ребенка искали почти сутки правоохранители и неравнодушные.

Тело девочки нашли в ночь на 29 июля в заброшенном доме с признаками насильственной смерти. У нее констатировали ушибы головы и лица.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Яна Ставская