В Днепре в ДТП погиб двухлетний ребенок, еще шесть человек госпитализированы (фото)

По непонятным причинам Daewoo бросило в сторону и он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой.

В Днепре на Полтавском шоссе столкнулись Daewoo и Skoda. В результате аварии погиб 2-летний ребенок, еще шестерых пострадавших забрала скорая.

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Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, Daewoo Lanos ехал по Полтавскому шоссе по направлению в город. Со слов очевидцев, по непонятным причинам автомобиль бросило в сторону, вследствие чего он выехал на встречную полосу движения, где ударил Skoda. После этого Daewoo понесло на обочину. Автомобиль врезался в отбойник и перевернулся.

Как сообщается, в салоне Daewoo находились пять человек: 2-летний ребенок погиб, еще четверых с места аварии забрала скорая помощь с травмами разной степени тяжести. В салоне Skoda находились двое — их также забрала скорая.

Сейчас на месте ДТП работают полиция, ГСЧС и несколько бригад скорой помощи. Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыто. Проезд в обратном направлении свободный.

Напомним, ранее в Днепропетровской области маршрутный автобус вылетел в кювет, в результате чего пострадали 15 пассажиров, водитель сбежал.

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