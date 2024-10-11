В ДТП попал автобус "Варшава - Одесса".

Сегодня утром во Львовской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса "Варшава - Одесса", по состоянию на 8.20 известно о трех погибших и около 30 травмированных.

Как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, ДТП произошло на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

"По состоянию на 07:00 известно об 1 погибшем человеке и 27 травмированных (травмы различной степени тяжести)", - сообщил он.

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Впоследствии он добавил, что уже известно о двух погибших. а позже - сообщил, что уже трое погибших в ДТП.

ДТП с украинцами

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с украинцами. Авария случилась возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке. В микроавтобус, в котором находились семеро украинцев, врезался грузовик. В результате ДТП погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.

Ранее на территории Румынии в ДТП попал автобус, в котором находилось 50 граждан Украины. 9 пассажиров получили незначительные травмы.

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