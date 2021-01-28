Длилось все считанные секунды, пока драчунов со словами "Это вам не Верховная Рада" разняли коллеги.

Депутаты Червоноградского городского совета во Львовской области подрались во время сессии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Стычка возникла между избранниками "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Длилось все считанные секунды, пока драчун со словами: "Это вам не Верховная Рада" разняли коллеги.

Мэр Червонограда сообщил ТСН, что конфликт между депутатами возник из-за того, что "ЕС" не поддержала обращение "Слуг народа" о создании комиссии относительно возможного злоупотребления городского головы и местной власти.

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Автор: УНИАН