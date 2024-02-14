Задержанный был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих.

Задержан бывший милиционер БМОП "Беркут" Главного управления МВД в Харьковской области, который получил срок заключения в рамках дел Майдана но скрывался.

Как сообщили в офисе Генерального прокурора, экс-беркутовец задержан и взят под стражу в одном из поселков Харьковской области. Отмечается, что задержанный был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" им. В. Лобановского (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса). После принятия 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.

Дела Майдана: важные новости

В октябре 2023 года Госбюро расследований информировало, что завершило расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года, обвинительный акт направлен в суд.

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Отмечалось, что в совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники: президент Украины; министр внутренних дел; заместитель министра внутренних дел; председатель СБУ; первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра; министр обороны Украины; начальник Главного управления – командующий Внутренних войск МВД; и. о. начальника ГУ МВД в городе Киев; заместитель начальника ГУ МВД – начальник милиции общественной безопасности; командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВД в Киеве.

Установлено, что они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращение акций протеста. Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

И в том же месяце в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного управлению МВД в Киеве. По данным следствия, они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана. Речь идет о расстрелах 20 февраля 2014 года, когда они и другие полицейские убили 48 протестующих и ранили еще 90.

И через несколько дней Святошинский районный суд Киева огласил приговоры пятерым бывшим "беркутовцам" по делу о расстрелах людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Речь идет о пяти обвиняемых бойцах "Беркута". Среди них: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и заместитель командира полка Олег Янишевский. На заседании суда были Маринченко и Тамтура, а остальные - в розыске после обмена пленными с Россией в декабре 2019 года. Они сбежали в РФ.

Заместителя командира полка Янишевского суд признал виновным в убийстве людей и назначил ему пожизненное заключение. Также у него забирают все его звания. Аброськина и Зинченко также признаны виновными в убийстве людей и приговорены к 15 годам с лишением всех званий и права занимать должности 3 года.

Двое других "беркутовцев", которые остались в Украине, Тамтура и Маринченко, были оправданы судом.

Справка УНИАН. Массовые акции протеста вспыхнули в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве, после отказа тогдашнего руководства страны от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года. Они продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, завершились изгнанием из Украины политической верхушки страны и получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

Крупнейшая ячейка протестных акций возникла на Майдане Независимости в столице и его окрестностях. Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, еще сотни были ранены.

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