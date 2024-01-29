Из этого оружия 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве было убито 48 и ранено 90 участников акций протеста.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", пытавшимся уничтожить оружие из которого их подчиненные убили участников Революции Достоинства.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве были убиты 48 и ранены 90 участников акций протеста.

Отмечается, что бывшие командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева.

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"Они разрезали ее на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировки серийных номеров. После этого, остатки оружия работники "Беркута" сбросили в притоке Днепра – реке Вита и закапывали на берегу. В частности, было уничтожено 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм", - заявили в бюро.

Расследование преступлений во время Революции Достоинства

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, когда отмечается День Достоинства и свободы в Украине, в Государственном бюро расследований заявили, что находится на финишной прямой расследование фактов силовых подавлений массовых акций протестов во время Революции Достоинства в ноябре 2013-феврале 2014 годов.

Как сообщили в ГБР, за последние 10 лет было возбуждено 82 уголовных производства и в отношении 49 человек вынесено 40 приговоров.

В частности, Государственное бюро расследований внесло весомый вклад в эти расследования. В 2020 году в ГБР было сформировано Управление по "делам Майдана", и с того момента расследование этих преступлений остается одним из важных приоритетов деятельности Бюро.

"В 2023 году следователи ГБР, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины, продолжили активную работу по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах", - говорилось в сообщении.

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