Дело передали в суд, перед которым предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок.

Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в ГБР. В сообщении подчеркивается, что в совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы - бывшие чиновники:

Президент Украины;

Министр внутренних дел;

Заместитель министра внутренних дел;

Глава СБУ;

Первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра;

Министр обороны Украины;

Гачальник Главного управления - командующий Внутренних войск МВД;

и. о. начальника ГУ МВД в городе Киев;

заместитель начальника ГУ МВД - начальник милиции общественной безопасности;

командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВД в Киеве.

Установлено, что они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста. Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований, отмечают в ГБР.

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Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн.

Отмечается, что во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, поэтому расследование осуществлялось по спецпроцедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Это уголовное производство объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в совершении с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

"Досудебным расследованием установлено, что бывшие глава СБУ и командующий Внутренних войск МВД после распада СССР проходили военную службу в Вооруженных силах РФ и, как следствие, приобрели гражданство РФ, получили доступ к военной и государственной тайне РФ, приняли присягу на верность ее народу и находились на всех видах обеспечения в Вооруженных силах РФ. Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах РФ, которой давали присягу", - отмечает ГБР.

Отмечается, что несмотря на то, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий.

Максимальное наказание за эти преступления - пожизненное лишение свободы.

"Преступления против основ национальной безопасности не имеют срока давности. Тем более когда речь идет о трагических событиях, которые стали фундаментом новейшей истории страны", - подчеркнули в ГБР.

Дела Майдана

В Украине заочно будут судить бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о поставках гранат из РФ во время Революции Достоинства в феврале 2014 года. Захарченко обвиняется в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и растраты имущества МВД в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен Виктора Януковича, в том числе бывшего главы МВД Захарченко.

В феврале этого года руководитель Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса генпрокурора Алексей Донской информировал, что по делам Майдана осуждены лишь 50 человек, отметив, что значительное количество производств - в судах. По его словам, речь идет о 134 производстве в отношении 254 человек.

Прокурор отметил, что в конце этого года истекают сроки давности по 22 делам, а в феврале 2024 года – еще по 22. Он уточнил, что речь идет о тяжких преступлениях, в частности, это дела об избиении митингующих 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

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