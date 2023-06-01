"Бедная" женщина отметила, что в западных областях украинцы якобы "расслабились".

Киевлянка "отметилась" идеей, как уберечь Киев от ракетных ударов России. По ее убеждению, путинская армия не будет запускать ракет, если ЗРК Patriot "куда-то на неделю забрать, например, на Западную Украину.

Об этом женщина заявила в своих Instastories, фрагмент которых появился в сети. По ее словам, ей просто очень хочется выспаться.

"Ничего личного. Просто выспаться. Пусть не поспят немножко они (жители западных областей Украины - УНИАН), а то они как-то спокойно чувствуют себя", - заявила киевлянка с "любовью" к соотечественникам.

При этом она надеется, что за эту "идею" к ней не наведается Служба безопасности Украины.

Ракетный террор РФ - новости 1 июня

Россияне в последние дни засыпают Украину ракетами. Как известно, сегодня ночью российские войска выпустили по Киеву 10 баллистических ракеты. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако от падения обломков пострадали 19 человек.

Три человека погибли, в том числе один ребенок. Девять человек оказались в больнице, один из них находился в тяжелом состоянии.

Уже днем жители Харькова услышали громкие взрывы. Власти сообщили, что в Индустриальном районе города поврежден промышленный объект. В результате атаки пострадала женщина 63 лет.

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